13:56 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Купол на здании Рады отремонтируют за 7,5 миллионов гривен

До конца лета планируется отремонтировать купол на здании Верховной рады Украины.

Купол на здании Рады отремонтируют за 7,5 миллионов гривен

Планируется сделать ремонт металлоконструкций, шпиля, где нужно заменить металлическое покрытие. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил журналистам главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук.

По его словам, планируется также ремонт входной части - лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя ее часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол, - пояснил он, добавив, что на работы пойдет около 7,5 миллионов гривен. Вместе с тем сроки на их выполнение сжатые, потому что надо успеть до начала сессионных заседаний, - подытожил Яремчук.

Напомним, конструкции купола ВР составлены из металла и стекла. Диаметр плафона составляет 16 метров, толщина стекла - минимум сантиметр, а высота конструкции достигает почти 10 метров. Над головой нардепов находится до пятнадцати тонн стекла и металла.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада планировала выполнить работы по устранению повреждений, выявленных во время обследования технического состояния металлоконструкций купола,  еще в 2013 году.

По информации Управления делами аппарата ВР, в 2011 году по заказу Управления делами ДП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" проведено обследование и оценку технического состояния металлических конструкций купола, внешних ступенек и шпиля административного дома парламента.


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