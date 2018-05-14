Купол на здании Рады отремонтируют за 7,5 миллионов гривен

Планируется сделать ремонт металлоконструкций, шпиля, где нужно заменить металлическое покрытие. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил журналистам главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук.

По его словам, планируется также ремонт входной части - лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя ее часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол, - пояснил он, добавив, что на работы пойдет около 7,5 миллионов гривен. Вместе с тем сроки на их выполнение сжатые, потому что надо успеть до начала сессионных заседаний, - подытожил Яремчук.

Напомним, конструкции купола ВР составлены из металла и стекла. Диаметр плафона составляет 16 метров, толщина стекла - минимум сантиметр, а высота конструкции достигает почти 10 метров. Над головой нардепов находится до пятнадцати тонн стекла и металла.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада планировала выполнить работы по устранению повреждений, выявленных во время обследования технического состояния металлоконструкций купола, еще в 2013 году.

По информации Управления делами аппарата ВР, в 2011 году по заказу Управления делами ДП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" проведено обследование и оценку технического состояния металлических конструкций купола, внешних ступенек и шпиля административного дома парламента.