Количество миллионеров на Закарпатье увеличилось на 24 % - ГФС

По итогам кампании декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2017 года, свои доходы уже задекларировал 31 миллионер, тогда как в прошлом году из было 25. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщила Государственная фискальная служба в Закарпатской области.

По данным ведомства сумма облагаемых ими доходов составила 167,2 миллиона гривен, из которых в бюджет поступит 2,3 миллиона гривен.

В основном миллионеры декларировали доходы, полученные от операций по продаже объектов движимого или недвижимого имущества, доход от предоставления имущества в лизинг или аренду; стоимость унаследованного или полученного в дар имущества; доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Всего же закарпатскими налогоплательщиками задекларировано доходы на сумму более 502 миллионов гривен, а в соответствующие органы поступило 4750 деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2017 год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине выросло количество людей, доходы которых превышают миллион гривен в год. Об этом передает официальный сайт Государственной фискальной службы. Всего свои декларации о доходах подали 4063 человека, из которых 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Средний возрастной категорией миллионеров стал промежуток годов от 30 до 45 лет, таких насчитали 1605 человек.