18:18 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Из Венгрии запрещен ввоз свинины в Украину из-за АЧС

Украина после того, как в конце апреля 2018 года в Венгрии зафиксировали вспышки африканской чумы свиней, с мая запретила ввоз данного вида мяса из Венгрии.

Из Венгрии запрещен ввоз свинины в Украину из-за АЧС

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Запет налагается на расположенных к вирусу африканской чумы свиней зверей, всех видов товаров, сырья, репродуктивного материала от них и кормов.

Указанное решение было принято в связи с получением украинской Госпродпотребслужбой экстренного сообщение от Всемирной организации здравоохранения животных о фиксации на территории Республики Венгрия вспышки вируса животных АЧС.

До этого об угрожающих тенденциях распространения болезни предупреждали в Польше, но Еврокомиссия отказалась оказывать дальнейшую финансовую поддержку фермеров, поскольку с 2013 года инвестировала в борьбу с АЧС более 50 млн евро.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", закупки Украиной мясных товаров у других государств повысили свою численность приблизительно в пять раз, хотя свинины продали за границу втрое меньше против января-апреля 2017 года - 0,81 тысячи тонн на 1,88 млн долларов.


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