Нацбанк на понедельник немного ослабил гривну

100 долл - 2619,8009 грн;

100 евро - 3126,4704 грн;

10 российских рублей - 4,2436 грн.

При этом регулятор установил на 14 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1115.859769;

Серебро - 13.981940;

Платина - 777.429471;

Палладий - 834.704895.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 11 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2619,2160 грн;

100 евро - 3111,1048 грн;

10 российских рублей - 4,1892 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.