17:50 11.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские предприниматели сделали прогноз на стоимость услуги

В Украине компании, которые числятся в сфере услуг, планируют, что во втором квартале текущего 2018 года будет наблюдаться поднятие стоимости на услуги.

Украинские предприниматели сделали прогноз на стоимость услуги

Об этом сообщает пресс-служба Госстатистики.

Сообщается, что по итогам мониторинга компаний сферы услуг обнаружены некоторые ожидания исследуемых касательно состояния их деловой активности на второй квартал 2018 года сравнительно с прошлым кварталом.

Так, отмечается рост числа сотрудников и цен на предприятиях сферы услуг. Выделяется понижение влияния на деятельность данных предприятий материальных ограничений и вместе с тем отмечали повышения слабости спроса и недостачу рабочей силы. Можно также ожидать занятость мощностей предприятий сферы услуг на уровне около 81%.

В области финансовых услуг во втором квартале 2018 года сравнительно с прошлым можно предвидеть повышение числа работников сферы финансовых услуг, поднятие стоимости на финансовые услуги и капитальных затрат компаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Германии намерено помочь немецким компаниям вести бизнес в Иране на фоне выхода США из ядерной сделки и угрозы санкций против иностранных компаний за связи с Тегераном.


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