14:29 11.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина нарастила товарооборот со Словенией

За предыдущий 2017 год товарооборот между Украиной и Словенией вырос почти на 31 процент. Об этом на брифинге с президентом Словении Борутом Пахором заявил украинский лидер Петр Порошенко.

Украина нарастила товарооборот со Словенией

Отмечается, что значительная часть встречи между главами государств была посвящена экономическому сотрудничеству.

По словам украинского президента, товарооборот между Украиной и Словенией вырос на 31 процент.

Порошенко считает, что это характеристика эффективности углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, которая реализуется через конкретные двусторонние отношения.

"Более того, хочу отметить, что и словенский бизнес, малый и средний, активно участвует в инвестициях в Украину", - добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Молдовой о контроле на границе между государствами в присутствии премьер-министра республики Павлом Филиппом.


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