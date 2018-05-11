Украина нарастила товарооборот со Словенией

Отмечается, что значительная часть встречи между главами государств была посвящена экономическому сотрудничеству.

По словам украинского президента, товарооборот между Украиной и Словенией вырос на 31 процент.

Порошенко считает, что это характеристика эффективности углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, которая реализуется через конкретные двусторонние отношения.

"Более того, хочу отметить, что и словенский бизнес, малый и средний, активно участвует в инвестициях в Украину", - добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Молдовой о контроле на границе между государствами в присутствии премьер-министра республики Павлом Филиппом.