09:48 11.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина на 27% заполнила хранилища газа

Объем голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 9 мая увеличился до 8,381 млрд куб. м.

Украина на 27% заполнила хранилища газа

Об этом сообщается в оперативных данных оператора украинской газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз".

По предварительной информации, за сутки в ПХГ Украины было закачано 51,64 млн куб. м газа. Кроме того, в Украину за сутки поступило из Словакии 31,00 млн куб. м, из Венгрии - 2,16 млн куб. м, из Польши - 2,36 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ заполнены уже на 27%.

В течение суток газ не отбирался.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный департамент США просит украинские власти пересмотреть тарифы на газ для населения. Ведь цены на голубое топливо в Украине являются одними из наиболее дешевых на всем европейском рынке, что фундаментально подрывает ценообразование на ресурс и заставляет как посредников, так и поставщиков постоянно подстариваться под ценовой показатель некоторых стран, завышая цену на газ.


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