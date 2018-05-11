Украина может национализировать российские госбанки

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, изменяющий закон "О санкциях", который предлагает национализировать имущество российских государственных компаний и банков. Документ внес в парламент народный депутат от партии Блок Петра Порошенко Роман Зварыч.

Как сказано в пояснительной записке к документу, опубликованной в пятницу утром, 11 мая на сайте парламента, Украина должна соответствующим образом реагировать на агрессивную политику России в политическом и экономической контексте, которая создает угрозы украинским национальным интересам, национальной безопасности, ее суверенитету и территориальной целостности.

На законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не предусмотрено, - поясниют авторы закона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте 2017 года Нацбанк по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка. Впоследствии они были утверждены СНБО и введены в действие указом президента.