Трубникам Южной Кореи нанесли ущерб квоты в США

Об этом информируют данные американских таможенных служб.

В 2015-2017 годах южнокорейские компании продавали в Америку около 610,2 тыс. тонн трубопроводных труб за год, так что квота для них равняется 427,14 тыс. тонн в год.

По предварительным оценкам, за четыре месяца 2018 года южнокорейский сбыт указанного товара в США был выше, чем 200 тыс. тонн, а к концу мая вероятно покроется около 90% квоты.

Южнокорейские предприятия с первых месяцев 2018 года оперативно и в быстром темпе сбывали трубопроводные трубы в США. Они планировали, что квота будет действовать с 1 мая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в территориальных водах Южной Кореи загорелся танкер с нефтепродуктами под флагом Панамы.