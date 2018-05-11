Субсидии на коммуналку. Новые правила...

Цель нововведений - предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, которые скрывают свои доходы. Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, в прошлом отопительном сезоне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 24,4 тысяч владельцев элитных домов и 28,5 тысяч семей - владельцев элитных квартир.

Вместе с тем, по информации министра, распределение субсидиантов - владельцев элитной недвижимости по регионам неравномерно. "Если мы говорим о соотношении уровня доходов населения и наличии недвижимости, то у нас наблюдается перекос. В тех регионах, где у нас самая большая зарплата, элитная недвижимость в меньшей степени попадает под субсидию, а там, где доходов нет, у людей на руках большие элитные дома, в которых все налогоплательщики оплачивают жилищно-коммунальные услуги ", - сказал министр социальной политики.

Так, в Луганской области субсидии получили 55 семей, которые владеют домами площадью более 200 метров, во Львовской области - 5000 таких семей, в Донецкой области - 113 семей - владельцев квартир площадью более 120 квадратов. Поэтому Кабмин своим решением ввел новые критерии для предоставления помощи от государства.

Таким образом, с 1 мая 2018 субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 квадратных метров, а дома - 200 квадратных метров, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. В правительстве Украины заявили, что ранее субсидии назначались домам и квартирам с большой площадью, так как в них прописывались, например, одинокие пенсионеры, которые не могли оплатить жилищно-коммунальные услуги. Теперь субсидия владельцам такой недвижимости назначаться не будет.

Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать. Согласитесь, иметь деньги на новую машину и не платить за коммуналку, рассчитывая на помощь соседа, не совсем честно.

Также отныне необходимо будет указывать в декларациях доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры. Однако, как органы соцзащиты будут контролировать этот вопрос, не совсем ясно. Такой контроль может осуществлять налоговая, а у социальной службы просто нет таких прав и функций. Так что, если нет чистосердечного признания – нет и доказательств.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующих на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен.

Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет указывать в декларации о доходах - в новой графе "другие доходы".

Вежду тем в Минсоцполитики хаверили, что новая программа жилищных субсидий, которая действует с 1 мая 2018, является социально справедливой и более адресной. Изменения направлены на то, чтобы все те, кто действительно нуждается субсидии - ее получили. При этом вводятся такие механизмы, при которых богатые люди больше не смогут паразитировать за счет всех налогоплательщиков, - уверены в пресс-службе профильного ведомства.

Ранее в Украине субсидии переназначали раз в год в мае и отдельно рассчитывали его размер на летнее и зимнее время, теперь это будет происходить дважды в год - в мае и октябре. В связи с введением новых правил программы жилищных субсидий около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты для переоформления субсидии.

Повторно - заявление и декларацию нужно будет подать:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

тем семьям, которым субсидия была предназначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых отсутствуют доходы, или меньше минимальной заработной платы;

тем семьям, у которой произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

тем семьям, которые по состоянию на май 2018 будут иметь более двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018.

Всем остальным субсидиантам в мае помощь пересчитают автоматически, - заверили в министерства, пообещав защищать и дальше тех, кто нуждается в помощи.

Но государство не будет платить за тех, кто имеет скрытые состояния или работает в теневом секторе. Это нарушение принципов социальной справедливости, - подчеркнул директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут предоставляться "живыми деньгами". Таким образом, получатели смогут оставлять себе деньги, которые останутся в результате экономного потребления коммунальных услуг. Это будет еще один дополнительный стимул для экономии. Пропорционально уменьшили норматив электроэнергии, выделяемой на отопление. Социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 кубических метра на один квадратный метр площади, электроотопление - 30 кВт / ч на квадратный метр площади.

Кроме этого, упростили порядок оформления для переселенцев и тех, кто арендует жилье. Таким семьям, договор аренды показывать не надо, достаточно заявления и все. Правда, арендодатели занервничали. Когда органы социальной защиты передадут базу арендуемых квартир в налоговую, можно ждать гостей с неприятными вопросами. Налоговики на этот рынок облизываются уже много лет, но 95% аренды оставались в тени.

Правительство также проведет премирования домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность, пообещали в Кабмине.

Кроме того, в исполнительной власти считают, что систему субсидий нужно продолжать усовершенствовать "в сторону увеличения адресности". И тут опыт других стран не будет лишним. И, конечно же, на первом месте страны Европы.

В большинстве европейских стран, отсутствуют какие-либо субсидии на уплату жилищно-коммунальных услуг. Например, французы самостоятельно оплачивают содержание домов, придомовых территорий, мест общего пользования (подъездов, газонов, бассейнов, лифтов, вывоз мусора и т. п.). Средний месячный платеж за эти услуги составляет от 50 до 120 евро в зависимости от характеристики помещения и дома. В стране развита система авансовых платежей, которая позволяет индивидуально рассчитать лимит, который каждый домовладелец способен оплачивать ежегодно. В случае, если потребителю удастся сэкономить и не исчерпать лимит, то государство возвращает потребителю переплаченные им средства по более высокому тарифу. Таким образом, государство стимулирует население к энергосбережению и экономии потребления ресурсов. А вот на аренду жилья во Франции субсидии существуют. Определенные категории населения, не имеющие собственного жилья и снимающие квартиры, имеют возможность получать субсидии на аренду жилья в отдельных, предусмотренных законодательством случаях.

В ФРГ отдельной системы субсидирования коммунальных услуг также нет. Есть только так называемые Wohngeld – деньги на оплату, в основном арендованного жилья. Помощь всегда является доплатой и не покрывает всей суммы. Важно то, что претендовать на такую помощь имеют право только те, кто не получает от государства никакой другой помощи – ни пособия по безработице, ни социальной помощи или иных видов государственной поддержки.

Королевство Бельгия считается одним из наиболее либеральных в Европе в сфере социальной защиты, помощи нуждающимся гражданам, включая искателей убежища, беженцев, и даже нелегальных мигрантов. Речь идет о таких форматах, как денежные выплаты, медицинская, психологическая помощь, организация обучения, трудоустройства, питания, обеспечения жильем и одеждой. Но отдельных субсидий на оплату коммуналки в стране нет. Минимум, который получает человек, не имеющий права на пособие по безработице, составляет 550 евро в месяц (плюс дополнительные доплаты в размере 300–500 евро на каждого ребенка).

В Польше, в отличие от западных соседей, существует отдельное субсидирование ЖКУ – это так называемая "Жилищная прибавка". Это доплата за жилищно-коммунальные услуги, которые суммируются вместе: холодная и теплая вода, центральное отопление, канализация, вывоз мусора, в случае объединения совладельцев многоквартирных домов – предполагаемые средства на содержание дома и ремонт. "Жилищную прибавку" предоставляют одиноким лицам и семьям, месячный уровень доходов которых ниже минимальной зарплаты в Польше (1355 злотых / более 350 долларов) да еще и при условии проживания в очень небольшом по площади жилье.

В Латвии также существуют жилищно-коммунальные субсидии. Их размер и условия выдачи зависят от места проживания и соответствующих решений местных органов самоуправления. Для субсидирования необходимо получить статус "малообеспеченного". Порядок субсидирования, так сказать, обратный: деньги выдают уже после того, как произведена оплата за ЖКХ по общим рыночным ценам.

Размер помощи в Латвии с 2016 года составлял 49,8 евро. Его давно планировалось повысить во время специальной реформы в 2,5 раза. Однако после очередного раунда переговоров Министерства благосостояния и Союза самоуправлений Латвии было решено оставить прежнюю сумму. Статус "малообеспеченного" имеют около 100 тысяч латвийцев (примерно 5% населения). Но тут стоит учесть, что в Украине оплата коммунальных услуг обходится в 40% от средней зарплаты по стране, в Латвии этот показатель не превышает 30%, а в Германии и США – не более 10%. А для людей с низкими доходами существуют скидки на оплату коммунальных услуг (в Калифорнии - до 20%). Также этим людям могут оказывать ежемесячную финансовую помощь в виде грандов или кредитования для своевременных расчетов с "коммунальщиками".

Размер этой помощи в каждом конкретном случае будет разный. Также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, могут оказать экстренную разовую финансовую поддержку для оплаты "коммуналки". Американцы получают ее на руки в течение первых двух суток с момента обращения, но не чаще одного раза в год.

Чтобы помочь малообеспеченным снизить оплату за электричество, воду и газ, им могут бесплатно произвести теплоизоляцию дома, отремонтировать или заменить обогреватели, кондиционер, холодильник, поменять освещение на более экономное и т. д.

Помощь беднякам в оплате счетов за "коммуналку" оказывают не только государство и многочисленные благотворительные организации, но и даже сами коммунальные компании. Кроме того, в США часть социальной помощи перечисляется на карточку типа банковской. И за нее можно купить товары первой необходимости или продукты. Ну а на алкоголь или сигареты эти деньги тратить нельзя. Добавим, продукты на соцпомощь можно покупать только отечественные. И помощь, и поддержка для бизнеса. Такая вот давно отработанная в мире схема. Некоторые эксперты считают, что такой порядок можно внедрить и у нас. Чтобы одновременно поддержать и украинский бизнес, на налоги от которого соцпомощь, собственно говоря, и существует.

Ну а у нас в Украине пока только начался процесс монетизации субсидий на коммуналку. Но в Кабинете Министров убеждены, что нововведения сократят количество злоупотреблений. По словам директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, в результате введения новых правил, жилищные субсидии потеряют до 20% украинцев. "Те, кто на самом деле нуждается в помощи, будут получать ее и дальше. Однако люди, которые просто скрывают свои доходы, не смогут воспользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков", – подчеркивают в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина. Кроме этого, Кабмин 14 марта утвердил положение о Едином государственном реестре получателей субсидий. Есть мнение, что реестр субсидиантов позволит лучше контролировать средства, выделенные из госбюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, и повысит эффективность всей программы субсидий.

Ведением реестра будет заниматься Минсоцполитики. Он заработает до конца этого года. Специалист по соцпроектам Геннадий Рябцев утверждает, что для эффективной работы системы субсидиями должны пользоваться не больше 7% семей, как это происходит во всем мире. В противном случае неизбежно возникновение задолженностей со стороны государства перед предприятиями, поставляющими услуги ЖКХ. И тут следует участь, если в Украине поднять зарплаты и пенсии, то количество субсидиантов автоматически уменьшится. Вот такой самый простой, но и очень эффективный механизм.