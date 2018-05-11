США предоставит 125 млн долларов пострадавшим от российской агрессии на Донбассе – ФОТО

Об этом говорится в сообщении Бюро Агентства США по международному развитию в Facebook.

Отмечается, что 15 мая, в Славянске Донецкой области запланирована пресс-конференция заместителя администратора и руководителя Бюро Агентства США по международному развитию по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович.

На этой пресс-конференции объявят о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн долларов для Донбасса и территорий, которые пострадали от российской агрессии.

Известно, что такая дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития.

При этом, в Славянске запланирована церемония открытия Центра коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на расследование в Нидерландах катастрофы малазийского Boeing МН17 власти Австралии выделят 50 млн долларов. Как отмечается, власти Тернбулла предоставит 50,3 млн долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности.