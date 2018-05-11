НБУ выпустил монету, посвященную копанию картошки - ФОТО

Она будет посвящена копанию картофеля. Номинал монеты - десять гривен. Тираж монеты - четыре тысячи штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.

Как сказано в пятницу утром. 11 мая, на сайте регулятора, монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа.

Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца, - говорится в сообщении НБУ.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни, с зеркальной верхушкой на фоне поля и позолоченная картошка (так же на зеркальном фоне). Внизу размещен малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

На реверсе монеты – изображение сгорбленных мужчины и женщины.

Запустить монету обращение в НБУ планируют 22 мая 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 25 апреля, начнет выпуск серии памятных монет с изображением Крыма. Тираж составит 45 тысяч штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам.