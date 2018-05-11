НБУ уточнил порядок организации наличного обращения

Соответствующий порядок зафиксирован в Положении об организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период, утвержденном постановлением НБУ №51 от 5 мая.

Как сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 11 мая, на сайте регулятора, основанием для разработки этого документа стала потребность усовершенствовать требования по организации наличного обращения и ведения кассовых операций в банковской системе в особый период, учитывая: социально-политическую ситуацию, сложившуюся в Украине; существенные структурные изменения, произошедшие в НБУ; принятие ряда нормативно-правовых и распорядительных актов регулятора.

В частности, в связи с централизацией и исключением из структуры Нацбанка территориальных управлений, постановление №51 нормирует действия представителей регулятора в регионах в особый период, а также порядок работы в этот период отделов (управления) денежного обращения департамента денежного обращения в регионах.

Кроме того, принятый нормативно-правовой документ регулирует порядок работы с наличными уполномоченных и привлеченных банков в особый период.

Документ вступает в силу 11 мая 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету.

Она будет посвящена копанию картофеля. Номинал монеты - десять гривен. Тираж монеты - четыре тысячи штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.