НБУ ошиблись с "негативными" прогнозами на рост инфляции

Таким образом, до конца 2018 года темпы инфляции будут колебаться в приросте 0,8-1,2 процента. Руководство регулятора утверждает, что монетарные условия являются пока остаются достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции. Постоянный "искусственный" рост заработных плат также негативно влияет на процесс "торможения" инфляции в стране.

Вместе с тем, рост потребительской инфляции был ошибочным, в апреле она продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1 процентов. Наибольший инфляционный показатель был зафиксирован еще в марте в Донецкой и Луганской областях, где он составил 15 и 16,5 процентов соответственно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в апреле текущего года инфляция на потребительском рынке составила 0,8 процентов.