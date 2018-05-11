Наличный доллар в пятницу понизился до 26,22 гривен

Наличный евро понизился на копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,22 гривен, а евро можно купить по 31,37 гривну.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,09, продажи 26,08 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9897, продажи - 26,2061 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,16, продажи - 31,15 - 32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8498, продажи - 31,3730 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,140, продажи - 4,100 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,751, продажи - 4,310 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 10 мая 2018 года, наличный доллар не изменился. Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,24 гривен, а евро можно было купить по 31,38 гривен.