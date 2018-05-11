Массовая скупка первой клубники обвалила стоимость яблок в Украине

Об этом сообщают эксперты Украинской плодоовощной ассоциации в Facebook.

Люди переключили свое внимание на ягоды, которые не удавалось попробовать с прошлого сезона. В связи с понижением спроса, упала стоимость яблок. За последнюю неделю по большему количеству сортов яблок в Украине обнаружено падение цены на 10-30%.

Особенно пострадали продавцы оставшегося яблочного сорта "Айдаред", цены на который были самыми высокими зимой. Теперь им приходится сбывать это яблоко около девяти грн/кг, почти что по себестоимости. По состоянию на 11 мая яблоко сорта "Айдаред" стоит в полтора раза меньше, чем в прошлом году, когда стоимость только росла.

Собственникам складов с большими уровнями этого сорта яблок пришлось начать взаимодействовать с переработчиками. Цена остальных популярных видов яблок пока выше планки 2017 года на 10-30%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по результатам за март 2018 года среди всех европейских государств наивысшие закупочные цены на коровье молоко обнаружены на Кипре - 54 цента (17,2 грн) за литр продукта.