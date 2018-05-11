09:32 11.05.2018 | Экономика | Новости
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Из-за санкций Дерипаску пришлось вернуть самолеты, которые арендовал

Российскому бизнесмену Олегу Дерипаску пришлось вернул три частных самолета, которые он брал в аренду.

Из-за санкций Дерипаску пришлось вернуть самолеты, которые арендовал

В связи с наложенными Соединенными Штатами Америки на него санкциями он не может их использовать. Как сообщает Deutsche Welle, самолеты принадлежали компаниям Credit Suisse и Raiffeisen.

Теперь модели Gulfstream G550 продаются. Начальная цена двух из них составляет 29,95 миллионов долларов за каждый.

При этом директор фирмы Freestream Алирез Иттихадьех, которая занимается продажей лайнеров рассказал, что самолеты были арендованы через частную компанию. По его словам, самолеты использовало "высшее руководство России, включая самого Дерипаску".

Напомним, эффект от санкций США против олигархов России оправдал ожидания Трампа.

Как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных- Штатов Америки принял решение ввести санкции против оборонительных структур Российской Федерации, Китая и других стран. Соответствующее решение было принято из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения. Как сказано на сайт Федерального реестра США, документ будет опубликован в четверг, 10 мая.


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