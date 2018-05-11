Германия способствует сохранению немецкого бизнеса в Иране

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, власти страны готовы провести переговоры со всеми заинтересованными компаниями, для того чтобы, ограничить ущерб.

Известно, что сейчас в Иране работают около 120 немецких компаний, в том числе Siemens. Еще около 10 тыс. немецких фирм торгуют с Ираном.

Согласно данным, в прошлом году экспорт немецких товаров в Иран вырос примерно на 400 млн евро - до примерно 3 млрд евро. Это составляет около 0,2% всего немецкого экспорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана. В список попали шесть физических лиц и три компании.