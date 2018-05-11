12:58 11.05.2018 | Экономика | Новости
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ЕС выделит 130 тыс. евро на белорусские границы

Евросоюз намерен выделить белорусским таможенникам грантовую помощь в размере 130 тыс. евро на усиление кинологических служб.

ЕС выделит 130 тыс. евро на белорусские границы

Об этом сообщает беллоруское издание Белта.

Согласно проекту помощи, усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от имени ЕС.

Отмечается, что ведущим бенефициаром проекта выступает Минская центральная таможня.

Планируется реализовать совместно с налоговой администрацией Белостока. Общий вклад ЕС составит около 220 тыс. евро, из которых для Беларуси - около 130 тыс. евро.

Реализация проекта направлена ​​на борьбу с организованной преступностью, недопущения криминальной деятельности и перемещения через границу контрабандных или ограниченных товаров.

Ожидается, что с этой целью будет организовано обучение для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши, а также закуплены специальные транспортные средства для перемещения служебных собак.

В данное время ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта международной технической помощи, после которой начнется его реализация, доложили в таможенном ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом договорились о совместно упрощении пересечении границ для граждан обеих стран.


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