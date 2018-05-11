ЕС выделит 130 тыс. евро на белорусские границы

Об этом сообщает беллоруское издание Белта.

Согласно проекту помощи, усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от имени ЕС.

Отмечается, что ведущим бенефициаром проекта выступает Минская центральная таможня.

Планируется реализовать совместно с налоговой администрацией Белостока. Общий вклад ЕС составит около 220 тыс. евро, из которых для Беларуси - около 130 тыс. евро.

Реализация проекта направлена ​​на борьбу с организованной преступностью, недопущения криминальной деятельности и перемещения через границу контрабандных или ограниченных товаров.

Ожидается, что с этой целью будет организовано обучение для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши, а также закуплены специальные транспортные средства для перемещения служебных собак.

В данное время ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта международной технической помощи, после которой начнется его реализация, доложили в таможенном ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом договорились о совместно упрощении пересечении границ для граждан обеих стран.