12:29 11.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Главная задача маркетинга - вызвать эмоции

Совсем недавно основная задача маркетинга состояла в простом информировании покупателя о товаре. Сегодня все изменилось, и перед маркетологами задачи значительно усложнились. Заявил специалист в области btl и трейд маркетинга Виктор Кисляков  в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро"

Эксклюзив: Главная задача маркетинга - вызвать эмоции

По его словам, просто рекламировать товар уже недостаточно, нужно объяснить покупателю, почему именно этот товар или услугу ему совершенно необходимо приобрести.

"Сегодня на рынок заходит огромное количество товаров и услуг самых разных направлений. При этом сила и важность бренда или торговой марки для покупателя уменьшается, а на первое место выходит необходимость самого товара и его характеристики — полезность, удобство, вкусовые качества и так далее. Теперь маркетологи добиваются у покупателя эмоции, направленной на приобретение! Как правильно вызвать настроение именно в том месте, где человек покупает товар? И не важно, магазин это или сайт. Вот тут большие сложности. В древности говорили – дайте людям хлеба и зрелищ, и вы сможете ими управлять. Ничего не изменилось. Хлеба хватает, но к зрелищам сегодня добавились эмоции! Эмоции для приобретения товара и забота бренда о покупателе – вот основные составляющие маркетинга сегодня", — отметил В.Кисляков.


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