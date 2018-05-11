Данилюк сообщил о прогрессе в переговорах с МВФ

Есть договоренности по антикоррупционной реформе и по вопросу цены на газ для населения. Об этом в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 11 мая, заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, в Вашингтоне состоялось несколько встреч с представителями Фонда.

Во время переговоров обсуждались вопросы Антикоррупционного суду, тарифов на газ и бюджетной политики.

По моему мнению у нас с Фондом за последние несколько месяцев сложился очень конструктивный диалог по всем этим направлениям. Мы активно работаем с их экспертами, а также экспертами Венецианской комиссии по реализации ключевой для страны антикоррупционной реформы, - рассказал министр, добавив, что в переговорах наметился прогресс, и шаг за шагом по всем трем пунктам отсекаем спорные вопросы.

Глава украинского финансового ведомства также отметил, что сейчас первоочередной задачей для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде. Это является условием для выделения транша. Бюджет - это не новое условие. Он всегда должен быть реалистичным и сбалансированным. Это априорное условие для работы с Фондом. Как только мы закроем вопросы по первым двум ключевым пунктам, в Украину приезжает миссия МВФ, которая не только изучает, как мы выполнили предусловия, но и проводит пересмотр программы, - заверил Данилюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задержка очередного транша от Международного валютного фонда не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Средства Фонда, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Об этом в понедельник, 5 марта, заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.