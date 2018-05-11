Bank of America прогнозирует стремительное подорожание нефти

Об этом говорится в отчете инвестбанка Bank of America Merrill Lynch.

Сообщается, что такие изменения произойдут в том случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки.

Так, нефть сорта Brent, цена которой совсем недавно торговалась около 77 долларов за баррель, во втором квартале будущего года может достичь 90 долларов за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут подскочить еще выше.

Тем временем, эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы 82,50 долларов, однако в 2019 году цены на нефть вновь понизятся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет.