09:13 11.05.2018 | Экономика | Новости
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Bank of America прогнозирует стремительное подорожание нефти

Накануне аналитики Bank of America Merill Lynch сделали прогноз на североморскую нефтяную смесь марки Brent, стоимость которой может вырасти до 100 долларов за баррель.

Bank of America прогнозирует стремительное подорожание нефти

Об этом говорится в отчете инвестбанка Bank of America Merrill Lynch.

Сообщается, что такие изменения произойдут в том случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. 

Так, нефть сорта Brent, цена которой совсем недавно торговалась около 77 долларов за баррель, во втором квартале будущего года может достичь 90 долларов за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут подскочить еще выше.

Тем временем, эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы 82,50 долларов, однако в 2019 году цены на нефть вновь понизятся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет.


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