13:33 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вступил в действие единый реестр банковских должниках в Украине

Положение о схеме деятельности кредитного долгового учета Национального банка Украины набрало силу, начиная с 6 мая 2018 года.

Вступил в действие единый реестр банковских должниках в Украине

Об этом сообщает пресс-служба НБУ . 

С этого дня банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц должны оправлять в кредитный реестр НБУ данные о должниках с уровнем задолженности в 100 или более минимальных заработных плат.

Нацбанк позволяет остальным банкам свободно рассматривать информацию по кредитному реестру в форме реального времени, при этом банк имеет право одержать сведения в сторону своего должника или лица, которое хочет оформить кредит.

По заявке должника Нацбанк на протяжении пяти рабочих дней дает ему данные из реестра или уведомляет о ее отсутствии. Если должник не согласен с данными в реестре, он имеет право требовать в форме заявление о ее редактировании или ликвидации.

Сведения по погашенным или замороженным обязательствам удаляется из реестра на протяжении 30 календарных дней.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине наблюдается повышенный рост  задолженности за жилищно-коммунальные услуги.


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