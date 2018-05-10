В прошлом году в бюджет вернулось около восьми млрд грн неиспользованных субсидий

Об этом сообщает "Правительственный портал".

По итогам отопительного сезона в бюджет государства была возвращена приличная сумма неиспользованных субсидий. Из этого числа газоснабжающими предприятиями было возвращено 6,2 млрд грн, теплоснабжающими - 1,1 млрд грн, водоснабжающими - 650,1 млн грн, электроснабжения - 290,7 млн грн.

Такая же ситуация зафиксирована и в 2016 году в связи с тем, что социальные нормативы не соотносились с действительным уровнем потребления. То есть начисления от субсидии приходили, а семья фактически была не в состоянии использовать больше услуг.

1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление равняется 4,5 кубометров на один квадратный метр площади, электроотопление - 30 кВт*ч на один квадратный метр площади. При определении субсидии на сверхурочную площадь здания, норма может быть поднята не больше чем на 30%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабмин в ближайшее время рассмотрит вопрос монетизации субсидий.