В МЭРТ рассказали о стратегии развития бизнеса в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В Украине существуют около двух млн малых и средних компаний, которые реализовывают большую часть всего валового продукта государства. Для их роста стране необходимо создавать соответствующие условия.

Новоизбранная стратегия предусматривает создание офиса развития МСП при МЭРТ, внедрение пилотного проекта по частичному обеспечению кредитов для МСП, внедрение проекта создания региональной сети центров поддержки предпринимательства. Также она обеспечит реализацию программ развития МСП в соответствии с важными этапами остальных стратегических и программных документов, улучшение регуляторных процессов, контролирующих деятельность МСП.

Это позволит руководству Украины внедрить прописанные в Стратегии пути. Предпринимательство получит доступ к получению денег, будет проведено облегчение налогового администрирования. Это улучшит конкурентоспособность и инновационный потенциал малого и среднего бизнеса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом 2017 году в экономику Украины поступило более 700 млн долларов дохода благодаря введению системы открытых данных.