12:15 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночь на 9 мая стала самой жаркой с 1881 года

В столице две ночи подряд на 9 и 10 мая оказались самыми теплыми в истории наблюдений.

В Киеве ночь на 9 мая стала самой жаркой с 1881 года

Столбик термометра в ночь на среду не опустился ниже 16,6 градусов тепла, что на 0,4 градуса теплее, чем это было в 1967 году.

Таким образом, эта ночь стала самой теплой за последние 137 лет. Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в мае этого года климатологи уже зафиксировали 12 температурных рекордов.

По данным обсерватории эта ночь также побила новый рекорд. Столбик термометра не опустился ниже 16 градусов, что на 0,6 градуса выше температуры 1996 года.

Хотя по этому показателю он существенно отстает от жаркого мая 2007 года, когда было установлено 21 температурный рекорд, - заверили в обсерватории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, температура воздуха в столице в среду, 2 мая, побила все рекорды. Эта ночь оказалась самой теплой с 1934 года. Как отметили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, вчера кроме самой теплой ночи в Киеве, был зафиксирован также рекорд максимальной температуры воздуха.


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