В хранилищах Украины поднимаются запасы угля

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности.

Планка коснулась 1,877 млн тонн. Сбережения угля на хранилищах теплоэлектростанций страны со 2 по 8 мая 2018 года поднялись на четыре процента, до 1,496 млн т.

Украинские потребители на протяжении периода с января по апрель 2018 года подняли скупку каменного угля на 53,9% по сравнению с таким же периодом 2017 года, до 7,438 млн т.

В то же время основной уровень поставок поступал от Российской Федерации. Хотя в предыдущем месяце, с 10 по 16 апреля, наоборот, случился скачек вниз - запасы угля на хранилищах теплоэлектростанций снизились на 2,34%, до 1,319 млн т.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сбережения угля на складах украинских теплоэлектростанций в период со 2 по 8 мая 2018 года увеличились на четыре процента, или на 59,4 тыс. тонн.