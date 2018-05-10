11:15 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укртрансгаз" назвал базовую цену газа на апрель

Базовая цена газа на апрель текущего года составила 10 614,56 гривен за тысячу кубических метров.

Как сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" на своей страничке в Twitter, по сравнению с мартом базовая цена газа уменьшилась на 11%".

В ведомстве также напомнил им, что такая цена применяется при расчете финобеспечения с 16 мая по 15 мая 2018 года, стоимости услуг балансирования за май и платы за несоблюдение параметров качества газа за мая текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с 1 мая 2018 года начали действовать новые ценовые предложения "Нафтогаза Украины" на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.


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