"Укртрансгаз" назвал базовую цену газа на апрель

Как сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" на своей страничке в Twitter, по сравнению с мартом базовая цена газа уменьшилась на 11%".

В ведомстве также напомнил им, что такая цена применяется при расчете финобеспечения с 16 мая по 15 мая 2018 года, стоимости услуг балансирования за май и платы за несоблюдение параметров качества газа за мая текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с 1 мая 2018 года начали действовать новые ценовые предложения "Нафтогаза Украины" на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.