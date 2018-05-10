Цена автогаза в Украине начинает дорожать

Об этом информируют данные консалтинговой группы "А-95".

В сети SOCAR автогаз поднялся в цене на 14 коп./л., до 13,31 грн./л. "Авиас", "БРСМ Нафта", AMIC, Shell, WOG, ОККО, Marshal, "Азовнефтепродукт", а товар Mango и "Укрнафта" подскочил в цене на 2-14 коп./л.

Средняя стоимость автогаза по государству 7 мая равнялась 12,88 грн./л., подорожав на пять коп./л. Оптовая стоимость на протяжении апреля повысилась на 13%, или на 2500 грн./т. и не останавливались в темпе в начале мая в связи с частичной нехваткой в некоторых регионах и ажиотажной ситуации на рынки.

В числе объективных пунктов аналитики определяют стремительный скачое сбыта автогаза, который создал локальную нехватку у ряда трейдеров. Ажиотаж повышается из-за разных сведений об ограничении поставок ресурса из-за рубежа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", базовая цена газа на апрель текущего года составила 10 614,56 гривен за тысячу кубических метров.