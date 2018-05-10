09:59 10.05.2018 | Экономика | Новости
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Суд в Гааге постановил, что РФ должна выплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма

Третейский суд в Гааге в среду, 9 мая, постановил, что Российская Федерация должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма.

Суд в Гааге постановил, что РФ должна выплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма

Сумма компенсации составляет 159 миллионов долларов. Таким образом, суд установил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года - даты подписания Путиным указов об аннексии Крыма.

При этом такое решение называют победой украинских компаний, у которых Россия отобрала активы в Крыму. Оно стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии.

На такую компенсацию могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имени которого не называют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге опубликовал полный текст решения по делу Украины против Российской Федерации.


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