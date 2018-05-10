16:15 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - экспрессом из санкционного списка Украины в ряды нечистых на руку дельцов - Именем голландского суда

Рустам Гильфанов и Сергей Токарев вот-вот станут экспертами судебной системы ведущих европейских стран, потому как "Печерский суд" уже давно стал именем нарицательным, а судебную реформу сегодня самое время официально признать неудавшейся

Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - экспрессом из санкционного списка Украины в ряды нечистых на руку дельцов - Именем голландского суда

Не успели утихнуть разбирательства вокруг "Укрнафты" в Лондонском арбитраже, как там же объявился Ринат Ахметов с намерением отстоять свои права на "Укртелеком" любой ценой. Несколькими годами ранее в Лондоне выясняли кто прав, кто виноват Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.

Пока олигархи оккупировали суды "туманного Альбиона", компаниям рангом пониже приглянулись суды Голландии. Впрочем, когда речь заходит о крупнейшем операторе онлайн казино, едва ли имеет смысл сомневаться в сопоставимости их оборотов с более раскрученными активами самых богатых украинцев по мнению журнала "Форбс". Тут скорее на передний план выходит желание представителей мира бизнеса получить правосудное решение, чего практически невозможно добиться в украинском суде. 

В ноябре 2013 года россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов принимают решение выходить из совместного бизнеса с украинцами. Причины раздора носили ярко выраженный политический характер: в то время, как практически все ИТ-компании поголовно поддерживали Майдан, Токарев и Гильфанов выступали за взыскание штрафов со своих сотрудников, которые по мнению приверженцев режима Януковича нарушали трудовую дисциплину своими "отлучками на несанкционированный митинг". 

Стоит отметить, что бизнеса носил фактически аутсорсинговый характер: компания занималась разработкой игровых платформ согласно требований заказчика. После "раздела имущества" у акционеров GGS и Playson появляется необходимый стартовый капитал для основания компании Lucky Labs, но, что еще существеннее – остаются наработки в виде математических моделей, ИИ алгоритмов и прочей информации, которая по своей сути являлась интеллектуальной собственностью даже не предыдущей компании, а ее заказчиков.

Lucky Labs же становится не просто разработчиком игровых платформ, а именно оператором онлайн казино. И хоть кража нематериальных активов не столь заметна, как присвоение, например, полуострова Крым, масштаб воровства потянул на разбирательство в Нидерландском арбитражном институте (NAI). Арбитражу потребовалось менее года, чтобы установить объем ущерба, нанесенный истцам в результате нечестного ведения бизнеса, и постановить возместить потери потерпевшей стороне. В качестве гарантий присужденных выплат активы Сергея Токарева и Рустама Гильфанова заморожены.

Символично, что судебное решение было вынесено 8 мая, в день подписания окончательного Акта о безоговорочной капитуляции фашистской германии. Ведь Рустам Гильфанов и Сергей Токарев попали в санкционный список Украины за поддержку действий России, страны которая сегодня не просто проявляет агрессию в отношении Украины и ее граждан, но в некотором смысле олицетворяет все то, против чего боролась цивилизованная Европа в 1939-1945 годах.

ИсточникЗа право.


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