Россия считает себя стороной решения Гаазского суда, - Песков

В этом суде Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя на этот судебный процесс. Поэтому мы не считаем себя стороной процесса.

Об этом в четверг, 10 мая, комментируя решение суда, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в 159 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Россия несет ответственность за действия в оккупированном Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ, а так называемая национализация оккупационной властью является нарушением инвестиционного соглашения.

В МИД также добавили, что в процессе находится целый ряд дел украинских компаний, в том числе "Нафтогаза", "Ощадбанка", "Укрнафты" и "ПриватБанка".