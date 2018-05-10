Правительство Австралии выделит более 50 млн долларов на расследование катастрофы МН17

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Как отмечается, власти Тернбулла предоставит 50,3 млн долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности.

Известно, что финансированием предусмотрено проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы. Проект на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.

Согласно проекту документа, финансирование предусматривает продление работы посольства Австралии в Киеве.

Добавим, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР". Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов просит Кабинет министров Украина выделить области около 117 миллионов гривен. Эти деньги необходимы для ремонта аварийных дамб и шлюзов на Дунае в Одесской области.