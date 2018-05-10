Нефть Brent торгуется выше 77 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:13 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,78 долларов за баррель. Это на 0,52% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,72 доллара за баррель, прибавив 0,82%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский президент Владимир Путин начал свой четвертый срок в понедельник с неожиданного оружия в своем арсенале в борьбе с западными санкциями - высокими ценами на нефть.

Цена на нефть достигла высшей точки с 2014 года, наполнив столь необходимыми деньгами государственную казну и дав Путину новый простор для маневра на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом и акций протеста в стране".