09:52 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 77 долларов за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 10 мая 2018 года, находится выше отметки в 77 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 77 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:13 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,78 долларов за баррель. Это на 0,52% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,72 доллара за баррель, прибавив 0,82%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский президент Владимир Путин начал свой четвертый срок в понедельник с неожиданного оружия в своем арсенале в борьбе с западными санкциями - высокими ценами на нефть.

Цена на нефть достигла высшей точки с 2014 года, наполнив столь необходимыми деньгами государственную казну и дав Путину новый простор для маневра на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом и акций протеста в стране".


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