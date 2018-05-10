Нацбанк на 10 мая вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2621,9038 грн;

100 евро - 3112,1998 грн;

10 российских рублей - 4,1613 грн.

При этом регулятор установил на 10 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1104.321799;

Серебро - 13.837230;

Платина - 759.508357;

Палладий - 811.771995.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 8 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2629,0191 грн;

100 евро - 3129,0585 грн;

10 российских рублей - 4,1920 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.