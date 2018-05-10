Наличный доллар в четверг сохранился на уровне 26,24 гривен

Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,24 гривен, а евро можно купить по 31,38 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,10, продажи 26,09 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0045, продажи - 26,2414 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 29,98 - 31,17, продажи - 31,10 - 32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8107, продажи - 31,3897 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,100, продажи - 4,090 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,724, продажи - 4,290-4,295 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 8 мая 2018 года, наличный доллар потерял шесть копеек. Наличный евро упал на 15 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,24 гривен, а евро можно было купить по 31,51 гривен.