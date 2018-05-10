12:42 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минобороны в этом году построит 15 складов боеприпасов

Министерство обороны Украины планирует до конца 2018 года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов.

Минобороны в этом году построит 15 складов боеприпасов

Строительные работы начнутся уже мае, сообщает министр обороны Украины Степан Полторак.

Отмечается, что вопрос о строительстве таких хранилищ рассматривался в рамках инспектирования министром военного арсенала в Хмельницкой области.

По словам Полторака, такая миссия непростая, но вполне выполнима. Планируется построить хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения.

Кроме того, он добавил, что в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Степан Полторак заявил, что за пожары на военных складах понесли ответственность более 40 человек. По словам Полторака, по всем событиям были наказаны более 40 человек. Более 80 процентов из них - это старшие и высшие офицеры генералы и полковники. Некоторые были уволены из своих долностей.


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