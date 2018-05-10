Кабмин отменил для бизнеса печати при подаче документов в органы госвласти

Согласно документу, отныне отменяется необходимость проставления оттиска печати на документах при подаче в органы государственной власти, а также отменяет обязанность дублирования электронных документов на бумаге.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, ведомства напоминает, что законом от 23 марта 2017 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями" отменена обязанность использования печатей на документах субъектов хозяйствования и предусмотрена административная ответственность должностных лиц госорганов за требование у субъектов хозяйствования наличия оттиска печати на официальном документе.

Кроме того, действующее законодательство содержит нормы, которые не соответствуют современным приоритетам по развитию электронных коммуникаций и являются неоправданно обременительными для бизнеса.

Как следствие, возникла необходимость анализа и пересмотра законодательства. "Поэтому Минфин разработал постановление, отменяющее требование использования печатей субъектами хозяйствования (независимо от их наличия) при предоставлении информации по запросу Госфинмониторинга; отправке запросов субъектами первичного финансового мониторинга в государственные органы, государственным регистраторам, ведении реестра финансовых операций. Этим же постановлением отменяется необходимость дублировать на бумажном носителе документы, составленные в электронной форме, - отметили в министерстве.

При этом в финансовом ведомства ожидают, что принятие этого постановления приведет к уменьшению затрат времени и средств субъектов хозяйствования и обеспечит развитие информационных ресурсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на заседании Кабмин принял пакет решений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса. В частности, в Украине внедряется риск-ориентированный подход в деятельности инспекционных органов.