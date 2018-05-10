Кабмин одобрил список объектов большой приватизации на 2018 год - ФОТО

Соответствующие документы, в частности, предполагает, поручить уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок с момента принятия решения о приватизации обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ними.

В перечень большой приватизации на 2018 год в частности вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ПАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ПАО "Агарный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

В правительстве надеются, что продажа этих объектов принесет государству 21,3 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственный комитет по экономической политике в четверг, 3 мая, утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. В список вошли 26 предприятий. Теперь го должен утвердить Кабинет министров.