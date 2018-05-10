Иран бьет рекорды по стальному экспорту

Об этом информируют данные иранского государственного горно-металлургического холдинга IMIDRO.

Предприятия Ирана продали за границу 6,87 млн. тонн полуфабрикатов, обогнав прошлогодний уровень на 84%, и 1,62 млн. тонн готового проката. При этом компании снизили поставки на десять процентов в связи с импортными санкциями в государствах Европейского Союза.

В 2017 году по местному календарю в Иране было изготовлено 21,88 млн. тонн стали и создано 19,78 млн.т стальных товаров. Это соответственно на 19 и 9% больше, чем в предыдущем году.

В Иране все время обновляют мощности по производству стали и изготовлению металлургической продукции. В начале мая 2018 года предприятие Khorasan Steel Company запустила фабрику по изготовлению окатышей. Sabzevar Pars Steel Company создало завод по изготовлению реконструированного железа (DRI) на 800 тыс.т в год, расширение выпуска которого позволит предприятию поднять поставки заготовки и блюмов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальное изготовление вьетнамской стали за первые четыре месяца 2018 г. дошло до отметки 3,21 млн тонн, что на 8,8% выше , чем за аналогичный период 2017 года.