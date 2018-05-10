14:42 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР определил главные риски для экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития считает существенными рисками для экономического роста Украины запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения государственного долга в иностранной валюте.

ЕБРР определил главные риски для экономики Украины

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Согласно обзору структуры, предстоящий в 2019 году цикл президентских и парламентских выборов в Украине является большим риском для экономики.

Отмечается, что банк также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

При этом ЕБРР утверждает, что рост экономически Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель представительства  Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер планирует в текущем году реализовать в украинской стране 25 - 30 новых инвестиционных проекта. 


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