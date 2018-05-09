В Украине внесли перемены в правила выплаты дивидендов

Об этом сообщает пресс-служба комиссиии.

Отмечается, что публичные акционерные компании, в сторону акций которых применено публичное предложение или акции которых разрешены к торгам на фондовой бирже, должны платить дивиденды только через депозитарную систему Украины.

Остальные акционерные общества вправе делать выбор на общем собрании в пользу одного из двух вариантов погашения дивидендов. Нужно определиться между непосредственно акционерами или депозитарной системой страны.

В комиссии добавили, что выплата дивидендов собственниками акций конкретного типа и класса будет производиться пропорционально числу принадлежащих им важных бумаг. При этом необходимо, чтобы условия выплаты дивидендов были идентичны для всех собственников акций одного типа и класса. В основном, это касается дат, способа и суммы дивидендов.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", украинский оператор газотранспортной системы предприятия "Укртрансгаз" продумал десятилетний план реформации газотранспортной системы на современный лад.