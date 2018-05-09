13:30 09.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100193550:test

Уровень украинской закупки свинины вырос в цене

Закупки Украиной мясных товаров у других государств повысили свою численность приблизительно в пять раз. В то же время продали украинской свинины за границу втрое меньше против января-апреля 2017 года - 0,81 тысячи тонн на 1,88 млн долларов.

Уровень украинской закупки свинины вырос в цене

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

За период с января по апрель 2018 Украина импортировала в 4,6 раза больше свинины - 3,31 тысячи тонн на сумму 5,91 миллиона долларов. За такой же период 2017 года свинины импортировали на 1,24 миллиона долларов.

В то же время за аналогичный период 2018 года мяса птицы и субпродуктов экспортировали на 2,6% больше против аналогичного периода 2017 года. Прибыль от продажи этого вида товара равнялся 150,09 миллиона долларов. Это на 21% больше против 2017 года.

Импорт мяса птицы и субпродуктов за четыре месяца 2018 поднялся на 27,7% до 40 тыс. тонн. Этой продукции Украина закупила на 35,8% больше, чем в прошлом году - на 16, 73 миллиона долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Венгрии ветеринары выявили у свиней такие симптомы как лихорадку, цианоз кожи и геморрагии во внутренних органах, что указало на грозящую первую вспышку вирусной африканской чумы свиней, которая может передаваться и людям.


Поделиться
Читайте также:
 
В Борисполе задержали россиянку по базе Интерпола Украина начала продавать меньше сахара Япония будет способствовать модернизации энергетической сферы Украины Порошенко заявил, что ВСУ вооружены не идеально, но лучшее за всю историю
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив