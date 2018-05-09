Украина начала продавать меньше сахара

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрсахар".

Глава аналитического отдела "Укрсахар" Руслан Бутылио заметил, что несмотря на небольшое снижение темпов отгрузок, которые за апрель стали почти на 12% меньше, география экспорта не изменилась. Больше всего поставок было выполнено в Узбекистан - 55%.

Также отмечается, что 12% от общего объема поставок в апреле было выполнено в Великобританию, еще 6% - в Азербайджан и около 15% - в Молдову, Ливии и Турции.

В общем количестве за сентябрь-апрель 2017-2018 маркетингового года сбыт украинского сахара составляет 379,9 тыс. тонн.

В феврале украинские сахарные заводы завершили текущий сезон сахароварения, который начался 30 августа 2017, и произвели по его итогам 2,14 млн тонн сахара, что на 6,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", Украина в течении марта экспортировала на 15% больше сахара сравнительно с февралем 2018 года.