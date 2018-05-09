США вводят санкции против 28 оборонных ведомств России

Соответствующее решение было принято из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения. Как сказано на сайт Федерального реестра США, документ будет опубликован в четверг, 10 мая.

В нем в частности, сказано, закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения.

Санкции вводятся против оборонительных структур России, Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.

Из российских структур в черный список попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "Барли", а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).

В общем санкции вводятся в отношении 28 человек и структур.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки во вторник, 8 мая, ввел санкции против компании " Рособоронэкспорта". По мнению Госдепартамента компания нарушила закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи - INKSNA. Соответствующее распоряжение ведомства размещено в реестре документов американского правительства. Документ будет официально опубликован в среду, 9 мая, после чего вступит в силу.