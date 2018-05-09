Япония будет способствовать модернизации энергетической сферы Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, во время встречи с представителями посольства Японии в Украине стороны обсудили современное состояние и перспективы развития ядерной энергетики Украины и планы по сотрудничеству с японской стороной в рамках реализации совместных проектов.

Известно, что Японская сторона будет способствовать изготовлению и модернизации турбин. По этому поводу она уже анонсировала подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО "Турбоатом" и Toshiba Energy Systems, которое запланировано на июнь 2018 года.

В свою очередь, в Минэнерго отметили, что украинская сторона заинтересована в сотрудничестве с другими странами как в направлении приборостроения, так и в направлениях, обеспечивающих развитие и модернизацию энергетической сферы Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский оператор газотранспортной системы предприятия " Укртрансгаз" продумал десятилетний план реформации газотранспортной системы на современный лад.