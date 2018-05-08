В Укртрансгазе продумали план модернизации ГТС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Десятилетний продуманный список мер, направленных на модернизацию ГТС Украины на 2018-2027 годы прописан с миссией внедрения производственных мощностей согласно с европейскими стандартами. Разработчики планируют внедрить в кампанию принципы надежности, безопасности и экологичности при эксплуатации компрессорных станций (КС) и перемещении газа.

В данный момент продолжается совместная деятельность с Национальной комиссией государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг по одобрению и утверждению десятилетних планов улучшения ГТС и подземных запасов газа в хранилищах Украины на 2018-2027 годы.

Частично планируется реконструкция четырех КС: "Яготин", "Диканька", "Ромны" и "КЦ 4 Бильче-Волица". Эти предприятия названы приоритетными и доступными для инвестиций, опираясь на анализ их технического состояния и занятости. Также учитывается прекращения транзита российского газа по территории страны

Капиталовложения, которые хотят отправить на переобразование данных КС на протяжении 2018-2020 годов, составят более семи млрд гривен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 8,206 миллиардов кубических метров.