В Украине ужесточат обустройство автостоянок на тротуарах

Она будет запрещать обустройство автостоянок временного хранения на тротуарах. Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новом проекте строительной нормы "Улицы и дороги населенных пунктов".

При этом замминистра напомнил, что на сегодняшний день хаотические парковки автомобилей значительно затрудняют дорожное движение, вызывают дополнительные пробки и самое важное - создают опасность и неудобства для движения пешеходов.

В связи с чем такая норма стала одной из изменений при обновлении ГСН относительно улиц и дорог. По мнению ведомства, это поможет повышению безопасности в пешеходных зонах и минимизации возможных аварий с участием пешеходов.

Вместе с тем Парцхаладзе пояснил, что обновленные нормы будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог, они уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

При этом чиновник отметил, что фактические нарушения правил парковки во время эксплуатации дорог будут регулироваться в соответствии с новым принятым Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", который вступает в силу 27 сентября 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" в понедельник, 2 апреля, опубликовано в газете " Голос Украины". Таким образом, Закон вступает в силу 27 сентября 2018 года.