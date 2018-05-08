США планирует в 2019 году выделить Украине 250 миллионов долларов

Соответствующий документ представил накануне вечером в понедельник, 7 мая, Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Как сообщает на своей страничке в Facebook посольство Украины в США, сумма средств, которую предлагается выделить для Украины, в том числе летальных видов вооружений, определена в 250 миллионов долларов.

При этом, предлагаемая сумма на 100 миллионов долларов больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

С этих денег - 50 миллионов долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера, - уточнили в посольстве, добавив, что законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом и утвержден обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись президенту США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который предусматривал 350 миллионов долларов помощи Украине.