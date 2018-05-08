13:19 08.05.2018 | Экономика | Новости
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Президент Польши предложил создать свободный рынок газа в Центральной Европе

Лидер польской страны Анджей Дуда рекомендует в ближайший срок создать свободный рынок газа стран Триморья - Центральной Европы. Таким образом, президент призывает страны Центральной Европы снять инфраструктурные и экономические барьеры.

Президент Польши предложил создать свободный рынок газа в Центральной Европе

Об этом идет речь в письме президента к участникам энергетической конференции Gazterm, передает "Польское радио".

Как считает Дуда, важную роль в отмене этих препятствий должны сыграть порты Балтийского, Адриатического и Черного морей. В то же время президент подчеркнул, что особую роль при интеграции должны сыграть терминалы сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, Клайпеде и на хорватском острове Крк.

Напоследок глава государства добавил, что энергетическую безопасность и стабильность поставок газа удастся реализовать в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и США. При этом, для диверсификации поставок необходимо завершить проект Baltic Pipe, который откроет доступ к месторождениям газа в Норвегии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне руководитель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер подтвердил возможность строительства газопровода "Северный поток — 3".


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